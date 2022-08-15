Улан-Удэ, 15 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Бурятии на форуме «Армия-2022» состоится демонстрация современных образцов вооружения и военной техники Восточного военного округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ВВО.

mil.ru Тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

На выставке будут продемонстрированы реактивные системы залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г» и «Град», пусковая установка и машина жизнеобеспечения ракетного комплекса «Искандер», БРДМ-2РХБ — машина, способная определять степень заражения грунта, воды и пищи и другая техника.

«Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками боевой техники. Мероприятия будут проводиться в строгом соответствии с санитарно-противоэпидемиологическими нормами, исключающих распространение вирусных инфекций», — добавили в округе.