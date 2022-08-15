Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Ульяновской области пришли командно-штабные учения по противодействию терроризму. На этот раз в «заложники» были взяты пассажиры пригородного поезда, сообщают управление МЧС и следственное управление СКР по региону.

Антитеррористические учения в Ульяновской области https://73.mchs.gov.ru/

Помимо представителей ведомств, в учениях приняли участие «гвардейцы», сотрудники транспортной полиции и территориального гарнизона, а также представители управлений ФСБ, МВД, ФСИН, ЦССИ ФСО и исполнительной власти региона.

Командно-штабные учения состоялись на железнодорожном мосту через реку Барыш, который расположен на 813-й км Куйбышевской железной дороги. Цель учений — отработка вопросов противодействия терроризму.

«По легенде, неустановленные лица в вагоне № 1 пригородного поезда № 6713 Ульяновск — Инза, сорвав стоп-кран, остановили состав поезда, захватили в качестве заложников пассажиров одного из вагонов и бригаду машинистов локомотива», — говорится в сообщении следственного управления.

Отмечается, что в ходе учений отработан комплекс специальных мероприятий по нейтрализации «террористов и освобождению заложников», проведён общий разбор действий привлекаемых сил и средств, выработаны предложения «по совершенствованию их готовности к практическому применению».

Напомним, что ранее командно-штабные учения прошли в июне 2022 года на территории 623-го межвидового регионального учебного центра войск связи Минобороны России. Тогда правоохранители освободили «заложников» в одном из зданий воинской части.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее оперативный штаб Ульяновской области провёл командно-штабные учения 2 марта на территории роты № 4.

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