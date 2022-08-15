Пекин, 15 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Инвестиции в основной капитал Китая выросли на 5,7% в годовом исчислении за первые семь месяцев этого года, сообщает 15 августа Национальное бюро статистики КНР (NBS).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Инвестиции в основной капитал с января по июль составили 31,98 трлн юаней (около $4,74 трлн), говорится в заявлении NBS. Рост замедлился по сравнению с увеличением на 6,1%, зафиксированным в первой половине этого года. В июле инвестиции в основной капитал выросли на 0,16% по сравнению с июнем.

С января по июль инвестиции частного сектора в основной капитал увеличились на 2,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 17,8 трлн юаней.