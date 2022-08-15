Тбилиси, , 08:53 — REGNUM Отношения между Грузией и Евросоюзом продолжаются и остаются открытыми, несмотря на имеющиеся вызовы. Об этом14 августа заявил журналистам глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я уверен, что все вместе в тесной координации мы будем иметь конкретные ощутимые результаты в двусторонних отношениях между Грузией и Европейским Союзом», — сказал Дарчиашвили.

Он заявил, что Грузия будет «активно» продолжать следовать пути интеграции в ЕС. Министр также сказал, что в отношениях Тбилиси и Брюсселя проходит «очень динамичный процесс».

Напомним, ранее, перед очередным заседанием Совета ассоциации ЕС — Грузия, которое состоится 6 сентября, Европейский Союз опубликовал ежегодный отчет о выполнении Соглашения об ассоциации. В нём говорится, что Грузия следует пути евроинтеграции, но в последнее время виден «откат» по ряду направлений, в рамках которых проводятся прозападные реформы.

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