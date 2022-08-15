Кемерово, , 08:56 — REGNUM В Кемеровской области по данным на 15 августа на лечении из-за коронавируса находятся 2717 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 392 новых носителя коронавируса. За это же время 285 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 170 985 случаев заражения коронавирусом, 165 721 человек выздоровел, 2547 пациентов скончались.

Отметим, что по словам министра здравоохранения региона Дмитрия Беглова, в Кузбасс идёт седьмая волна коронавируса.