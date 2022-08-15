Кемерово, 15 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 15 августа на лечении из-за коронавируса находятся 2717 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 392 новых носителя коронавируса. За это же время 285 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 170 985 случаев заражения коронавирусом, 165 721 человек выздоровел, 2547 пациентов скончались.

Отметим, что по словам министра здравоохранения региона Дмитрия Беглова, в Кузбасс идёт седьмая волна коронавируса.