Верхняя Тура, Свердловская область, 15 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Свердловской области 32-летний гражданин скончался в приёмном покое одной из больниц после длительного ожидания медицинской помощи. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Медики

По данным телеграм-канала Ural Mash, 9 марта житель Верхней Туры обратился к медикам с жалобой на плохое самочувствие. Но попасть на приём удалось только 14-го. На 25 марта ему назначили сдачу анализов. Но 23-го мужчина умер.

Когда он уже едва дышал и не мог принимать пищу, его повезли по больницам. В одной из них, в Нижнем Тагиле, он скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ прошла информация о гибели пожилой женщины из Верхней Туры, которая тоже долгое время ждала медицинской помощи. По факту её кончины СКР возбудил уголовное дело.