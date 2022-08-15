Москва, 15 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Российский Минсельхоз намерен поддержать рынок говядины, производство которой сократилось, выделением субсидий на откорм перед убоем бычков молочных пород. Об этом пишет 15 августа газета «Коммерсантъ», ссылаясь на участников совещания в министерстве.

Александр Погожев ИА REGNUM Бычок в стойле

В первой половине 2022 года в России сократился выпуск говядины — на 2,3% в годовом выражении, до 626,8 тыс. тонн. Производство других основных видов мяса выросло: свинины в убойном весе — на 5,7%, до 2,1 млн тонн; птицы — на 5,8%, до 2,5 млн тонн.

В Минсельхозе снижение производства говядины связывают с отказом «Мираторга» от закупки крупного рогатого скота у фермеров. Спрос на закупку скота резко снизился из-за допуска на российский рынок 200 тыс. тонн импортной замороженной говядины по нулевой ставке пошлины. Обычно пошлина составляла 15%.

Участники рынка отмечают, что закупку скота на убой снизил не только «Мираторг», но и многие производители говядины. Кроме того, в стране сократилось и поголовье скота.

В основном отечественная говядина выпускается из бычков молочных пород, при этом для молочной отрасли процесс выращивания бычков традиционно убыточен.

Участники мясного рынка, говорится в публикации, считают, что поддержать нужно только мясное скотоводство, а квоту на беспошлинный импорт говядины отменить.

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