Рига, , 08:51 — REGNUM Более 20 жителей Латвии привлечены в настоящий момент к ответственности по статье 74.1 Уголовного закона страны, призванной карать за «оправдание военных преступлений». Об этом сообщила оппозиционная партия «Русский союз Латвия» на своей официальной странице в интернете.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

Под «оправданием военных преступлений» латвийские власти понимают как критику действий стран Евросоюза и НАТО в отношении военного конфликта Украины и России, так и призывы обратить внимание на аргументы официальной Москвы.

По мнению партии, репрессии в отношении таких лиц являются продолжением агрессивной политики властей страны по подавлению инакомыслия и политической оппозиции в Латвии, дискриминации в отношении русского нацменьшинства и преследования ее активистов.

Последним из подобных фактов стало принятие парламентом страны заявления о признании России страной, якобы поддерживающей терроризм.

«Мы считаем, что данное заявление Сейма Латвии является юридически безграмотным, политически ангажированным и не отражающим разнообразие мнений в латвийском обществе по вопросам конфликта Запада и России, а также более сдержанной позиции абсолютного большинства стран Евросоюза», — говорится в заявлении «Русского союза Латвии».

По мнению партии, радикальная риторика парламентов и властей стран Прибалтики не только не способствует прекращению спецоперации на Украине, но и ведет к безответственной дальнейшей эскалации конфликта на европейском континенте.