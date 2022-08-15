Пекин, 15 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Инвестиции Китая в девелопмент недвижимости сократились на 6,4% в годовом исчислении за первые семь месяцев 2022 года, сообщает 15 августа Национальное бюро статистики КНР (NBS).

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным NBS, общий объем инвестиций в недвижимость за этот период составил 7,95 трлн юаней (около $1,18 трлн). Инвестиции в жилые здания составили 6,02 трлн юаней, что на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи коммерческого жилья в пересчете на площадь составили 781,78 млн квадратных метров, что на 23,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стоимостном выражении объем продаж упал на 28,8% до 7,58 трлн юаней. Индекс климата для развития недвижимости, составленный NBS, в июле составил 95,26 пункта.