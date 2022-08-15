Пермь, 15 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Министерство транспорта Пермского края возглавил Сергей Вешняков. Он приступил к работе в новом статусе с 15 августа, сообщают СМИ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Ранее Вешняков руководил краевым Управлением автомобильных дорог и транспорта. До этого являлся заместителем главы администрации Ленинского района Перми. Теперь чиновник и. о. министра транспорта региона.

Добавим пост министра освободила после того, как Андрей Алякринский был назначен на должность заместителя председателя правительства Пермского края.