Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM В Свердловской области местный житель взыскал с автосалона более 600 тыс. рублей за некачественный автомобиль. Об этом журналистам сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Потребитель Иван Шилов © ИА REGNUM

Уралец приобрёл в автосалоне автомобиль «Лада Калина» стоимостью 300 тыс. рублей, однако спустя некоторое время он обнаружил в машине недостатки. Они не были прописаны в договоре купли-продажи.

Свердловчанин обратился в суд. Инстанция постановила взыскать с автосалона денежные средства в счёт уменьшения цены автомобиля, неустойку, почтовые расходы, компенсацию морального вреда и штраф. В общей сложности 684 502 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2022 года в свердловское Управление Роспотребнадзора с жалобами обратились 6058 потребителей. Показатель за аналогичный период 2021 года оказался превышен на 25%. Отмечается, что чаще всего свердловчане жалуются на нарушения в области торговли, медицинских услуг и транспорта.