Сеул, 15 августа 2022, 08:52 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 8 по 12 августа среди 2515 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 30,4%, что на 1,1% больше по сравнению с опросом, проводившимся на прошлой неделе.
Известно, что уровень поддержки вырос спустя восемь недель спада.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 67,2% респондентов. За неделю показатель сократился на 0,6%.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 35,8%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 47,1%.