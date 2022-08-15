Сеул, 15 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Согласно результатам опроса, проведенного с 8 по 12 августа среди 2515 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 30,4%, что на 1,1% больше по сравнению с опросом, проводившимся на прошлой неделе.

Известно, что уровень поддержки вырос спустя восемь недель спада.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 67,2% респондентов. За неделю показатель сократился на 0,6%.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 35,8%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 47,1%.