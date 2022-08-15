Грозный, , 08:49 — REGNUM Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил в Луганскую Народную Республику очередную партию гуманитарного груза. На этот раз он предназначался дому ребёнка. Детям доставили одежду, необходимые средства гигиены и игрушки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, это не первый гуманитарный груз, который доставляется для детей освобожденных территорий ЛНР. Ранее уже поставлялись необходимые вещи для детей из детских садов и других домов ребенка. По решению президента РОФ Аймани Кадыровой детям передали одежду, обувь, игрушки, развивающие настольные игры, гигиенические принадлежности и многое другое, написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кроме того, была доставлена партия медикаментов и перевязочных материалов для бойцов 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики.

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