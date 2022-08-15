Грозный, 15 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил в Луганскую Народную Республику очередную партию гуманитарного груза. На этот раз он предназначался дому ребёнка. Детям доставили одежду, необходимые средства гигиены и игрушки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

По его словам, это не первый гуманитарный груз, который доставляется для детей освобожденных территорий ЛНР. Ранее уже поставлялись необходимые вещи для детей из детских садов и других домов ребенка. По решению президента РОФ Аймани Кадыровой детям передали одежду, обувь, игрушки, развивающие настольные игры, гигиенические принадлежности и многое другое, написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кроме того, была доставлена партия медикаментов и перевязочных материалов для бойцов 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики.