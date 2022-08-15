Улан-Батор, , 08:49 — REGNUM В Монголии с 12 по 14 августа на территории национального парка Тэрэлж-Горхи прошёл фестиваль нематериального культурного наследия «Кочевник-2022». В нем участвовали 1227 носителей наследия из 9 районов столицы и 21 аймака, а посетили более 1200 иностранных и монгольских туристов.

«Главной основой существования любой страны или этнической группы, способной мыслить, творить и жить уникальным образом, отличным от других, является коренное наследие и культура. У нас, монголов, много этносов, <…> наша страна с богатым культурным наследием. Сегодня, когда мир ищет пути интеграции устойчивого развития во все сферы и предпринимаются усилия по защите биологического и культурного разнообразия, не только монголы, но и человечество должны защитить нашу коренную кочевую цивилизацию, признать и унаследовать наследие этнических групп, и это наш главный приоритет»,-заявил вице-премьер Сайнбуянгийн Амарсайхан на церемонии открытия фестиваля.

Во время фестиваля использовались повозки с лошадьми, волами и яками, а семьям, детям, молодежи и посетителям фестиваля была предоставлена возможность изучить традиционные монгольские бытовые методы, такие как изготовление войлока, ферментация кобыльего молока или изготовление айрага, изготовление кожаных ремней, дубление овчины и стрельба из лука.

По словам организаторов, фестиваль «Кочевник» создал благоприятную для окружающей среды и экологически чистую среду, оценив методы сохранения природы кочевников. Он характеризуется нулевыми отходами, то есть повторным использованием любого продукта или ресурса в максимально возможной степени, предотвращением образования отходов и сокращением потребления энергии для сокращения выбросов углерода.