Иркутск, , 08:48 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило об увеличении числа ДТП на дорогах региона с 8 по 14 августа. Всего за этот период произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек погибли, 62 получили травмы различной степени тяжести, из них 17 — несовершеннолетние.

ДТП в Приангарье МВД

С участием водителей, которые находились за рулем транспортных средств в состоянии опьянения, зарегистрировано 4 аварии. Рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 13; несоблюдение очередности проезда — 8; несоответствие скорости конкретным условиям движения - 7; выезд на полосу встречного движения - 3; нарушение правил проезда пешеходного перехода - 2.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 31 июля на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых 8 человек погибли, 56 человек получили травмы различной степени тяжести.

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