Таллин, , 08:47 — REGNUM Во время полицейской операции, проведенной в рамках проходившего 12−14 августа нынешнего года хип-хоп фестиваля в Эльва (южная Эстония) было зафиксировано 230 нарушений. Об этом сообщило крупнейшее региональное издание Tartu Postimees.

Как констатировал начальник патрульной службы Тартуского отделения полиции и полицейского контроля Арго Арукасе, количество и характер нарушений в 2022 году остались на том же уровне, что и в предыдущие годы.

Полиции не потребовалось особых усилий для обнаружения запрещенных веществ: к двум часам ночи 14 августа было изъято две крупные и пять мелких партий наркотиков. Это очень много, признал полицейский.

Высоким результатам выявленных нарушений способствовало и значительное количество задействованных сил правопорядка: в полицейской операции в первый день фестиваля, пятницу 12 августа, приняли участие 44 сотрудника, в субботу, 13 августа, — 32.

Ранее сообщалось, что в первый день хип-хоп фестиваля в Эльва умер 28-летний молодой человек. Полиция подтвердила эту информацию. Причины смерти выясняются.