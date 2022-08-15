Красноярск, 15 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие выходные (13-14 августа) потушили четыре лесных пожара на площади 28,1 га — в Енисейском, Минусинском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 августа в региональном министерстве лесного хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

В тушении возгораний принимали участие более 100 человек, было задействовано две единицы техники. 16 воздушных судов осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам пожаров.

Предварительные причины возгораний — сухие грозы и действия местного населения.

На утро 15 августа в крае зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 66 га — в Березовском, Ермаковском, Туруханском, Шушенском и Эвенкийском районах. Населённым пунктам огонь не угрожает, заверили в министерстве.

Напомним, на севере Красноярского края действуют ограничения на посещение лесов. Населению запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить огневые работы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного периода в регионе произошло более 1160 лесных пожаров на общей площади свыше 182 тыс. га.