Таллин, , 08:46 — REGNUM В Эстонии не хватает уже более тысячи учителей, к тому же средний возраст преподавателей в стране — один из самых высоких в мире. Об этом гостелеканалу ETV сообщил глава Союза работников образования Реэмо Волтри.

По его словам, каждый пятый учитель в Эстонии — старше 60 лет. Проблему с кадрами углубляет и массовое желание педагогов сменить профессию. Как свидетельствуют опросы, 56% учителей за последний год думали о смене рода деятельности.

«Мы задали вопрос: «Почему?» Нам ответили, что причина кроется в двух вещах — в зарплате и нагрузке. Эти два аспекта являются самыми главными для любого профессионала. Также в опросе некоторые отмечали неприятное общение с родителями, недружелюбный коллектив и так далее», — отметил Волтри.

Он выразил тревогу: совсем скоро начнется учеба в школах Эстонии, однако в некоторых учебных заведениях до сих пор не хватает учителей. Проблема дефицита педагогов до сих пор так и не решена. Сложности с поиском преподавателей испытывают, в основном, школы в малых городах Эстонии. Чаще всего не хватает учителей-предметников, особенно, по естественным наукам.

«На преподавателя физики подавал заявку всего один кандидат, но он отказался от предложения из-за низкой зарплаты. На учителей эстонского и литературы вообще никто не подал заявку. Их мы ищем еще с весны. Соискателей вообще нет», — сообщила журналистам директор Пеэтриской основной школы Лууле Нийнесалу.

«В Эстонии специалисты с педагогическим образованием получают значительно меньше, чем люди с любым другим высшим образованием. Дефицит учителей увеличивается ежегодно», — констатировал глава Союза работников образования страны.