Чебоксары, , 08:45 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Чувашии продолжает падать, но остаётся выше среднероссийского показателя. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным (на 12 августа), в Чувашии прививку от COVID-19 сделали 731 210 жителей, в том числе укололись двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) 693 251 человек. За последнюю неделю, с 6 по 12 августа, привились 2917 человек, из них получили два компонента 1123 жителя.

За неделю уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии снизился на 1,4%, с 9,3% до 7,9%. Данный показатель остаётся выше, чем в среднем по России, на 0,5% — напомним, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ составляет 7,4%

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 83 584 случая инфицирования коронавирусом, победили болезнь78 199 человек, умерли от ковида 4658 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM , 1 июля общий иммунитет к ковиду в Чувашии достигал 17,7%, 3 июня показатель оценивался в 29,3%, 20 мая достигал 33,8%, 29 апреля — 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля, 25 и 4 марта составлял соответственно 41,5%, 42,3% и 46,9%.

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