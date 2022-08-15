Чебоксары, 15 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Чувашии продолжает падать, но остаётся выше среднероссийского показателя. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По последним данным (на 12 августа), в Чувашии прививку от COVID-19 сделали 731 210 жителей, в том числе укололись двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) 693 251 человек. За последнюю неделю, с 6 по 12 августа, привились 2917 человек, из них получили два компонента 1123 жителя.

За неделю уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии снизился на 1,4%, с 9,3% до 7,9%. Данный показатель остаётся выше, чем в среднем по России, на 0,5% — напомним, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ составляет 7,4%

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 83 584 случая инфицирования коронавирусом, победили болезнь78 199 человек, умерли от ковида 4658 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM , 1 июля общий иммунитет к ковиду в Чувашии достигал 17,7%, 3 июня показатель оценивался в 29,3%, 20 мая достигал 33,8%, 29 апреля — 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля, 25 и 4 марта составлял соответственно 41,5%, 42,3% и 46,9%.