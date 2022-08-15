Уфа, , 08:52 — REGNUM Установку по обезвреживанию отходов без выбросов в атмосферу готовят к промышленному запуску в Башкирии. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Автомобильные шины (сс) Santeri Viinamäki

Сообщается, что в Башкирии модернизировали установку для обезвреживания и утилизации отходов 3-4 класса опасности, сейчас ее готовят к промышленному запуску.

«Печь пиролиза способна уничтожать 3,5 тысячи тонн отходов в год. Речь идет об отходах, которые не поддаются процессу гниения и наносят непоправимый урон окружающей среде — железнодорожные шпалы, шины, полимеры, резинотканевые и текстильные отходы, медицинские и биоотходы, масла, буровые и нефтяные шламы», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что данная установка является первой в Башкирии, на которой намерены перерабатывать промышленные отходы предприятий со всего региона.

«Подобные установки до этого стояли только на крупных промышленных предприятиях, которые утилизируют на них свои отходы. Частных переработчиков, работающих и с населением, и с предприятиями, с таким оборудованием в регионе не было. И вот, пожалуйста, в Буздяке появились ребята, которые быстро выстроили такое производство», — приводит пресс-служба слова министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева.

Сообщается, что в установке все процессы происходят в бескислородной среде, что исключает выбросы в атмосферу, при этом производство является экономичным и безотходным за счет цикличности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2022 году в рамках федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» намерены построить свыше 300 площадок накопления твердых коммунальных отходов.