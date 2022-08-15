Лондон, 15 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Из-за антироссийских санкций понесли убытки примерно около двух третей компаний Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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СМИ опубликовало результаты опроса британского страхового брокера Mactavish. Согласно исследованию, около 71% компаний, зарегистрированных в Великобритании, попали под негативное влияние санкций, наложенных на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, Минск получает сигналы от Запада о готовности сотрудничать, рассказал глава белорусского правительства Роман Головченко.