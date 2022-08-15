Джакарта, 15 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Индонезия получила награду от международного института исследований риса (IRRI) за успехи в достижении самообеспеченности рисом и улучшении системы продовольственной безопасности, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Мы рады быть здесь, чтобы отметить достижения Индонезии в сельскохозяйственном секторе», — заявил генеральный директор IRRI Жан Бали, вручая награду в государственном дворце в Джакарте.

По словам генерального директора IRRI, достижение Индонезии стало большим шагом в создании национальной продовольственной безопасности.

«По этому случаю я хотел бы вручить президенту мемориальную доску в знак признания и поздравления с успехом Индонезии в достижении самообеспеченности рисом и улучшении национальной системы продовольственной безопасности», — заявил Жан Бали.

Президент Индонезии Джоко Видодо в своем выступлении заявил, что с 2015 года Индонезия построила множество плотин, резервуаров для дождевой воды, а также ирригационных сетей.

На сегодняшний день правительство Индонезии открыло 29 крупных плотин, и к концу 2022 года их число увеличится и достигнет 38 плотин. Затем, до 2024 года, правительство планирует довести количество вводимых в эксплуатацию плотин до 61 плотины. За последние семь лет правительство построило 4500 водохранилищ и 1,1 млн ирригационных сетей.