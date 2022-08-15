Вашингтон, 15 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Бывшие афганские коммандос, прошедшие подготовку в США, могут быть завербованы Китаем, Россией и Ираном и раскрыть оперативные и разведывательные секреты американских войск. Об этом заявили некоторые республиканцы в Конгрессе США.

Mikhail Kamarov Солдат армии Афганистана

Они просили правительство президента США Джо Байдена вывести бойцов этих спецподразделений из Афганистана.

По сообщению Reuters, в отчёте, подготовленном ими в первую годовщину падения Кабула, представители республиканцев в комитете Конгресса по международным отношениям заявили, что «этот вопрос вызывает озабоченность, поскольку ряд афганских военных бежали в Иран».

Они раскритиковали администрацию Байдена за то, что она не поставила в приоритет эвакуацию всех обученных в США коммандос.

В отчёте этих членов комитета неправомерное использование афганского спецназа Китаем, Ираном и Россией описывается как «серьёзная угроза национальной безопасности», потому что эти страны получат информацию о «тактике и методах военных и разведывательных организаций США».

Конгрессмены считают, что недостатки в поспешном выводе и эвакуации США из Афганистана были вызваны неподготовленностью правительства Байдена накануне захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в ходе этого процесса оно было вынуждено принимать поспешные решения.