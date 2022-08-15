Томск, , 08:39 — REGNUM Жителей Томской области предупредили об ухудшении погоды и похолодании. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ливень ru.torange.biz

По данным Томского гидрометцентра, в течение суток 15 августа по области и Томску ожидаются дожди, ливни и грозы с градом. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Непогода вызовет похолодание. Так, местами по региону 16 августа температура опустится до 7-8 градусов тепла.

«В связи с получением прогноза о неблагоприятных явлениях Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним», — отметили в ведомстве.