Веллингтон, , 08:39 — REGNUM Новая Зеландия направляет в Великобританию 120 военнослужащих, которые будут участвовать в обучении украинцев ведению боевых действий на передовой, сообщили власти страны 15 августа, как передает агентство Reuters.

Новая Зеландия Christoph Strässler

Две пехотные учебные группы обучат украинских военнослужащих основным навыкам, необходимым для эффективного ведения боя, включая обращение с оружием, оказание первой помощи в бою, оперативное право и другое.

Обучение около 800 украинских солдат будет проводиться исключительно на территории Великобритании, и новозеландские военнослужащие не будут ездить на Украину, говорится в заявлении правительства.

На пресс-конференции премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила с осуждением действий России на Украине и пообещала и дальше оказывать украинцам поддержку. Она также подчеркнула, что новозеландские войска не участвовали и не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

С весны 2022 года Новая Зеландия направила Украине финансовую помощь на сумму около 40 млн новозеландских долларов ($25,70 млн).

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