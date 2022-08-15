Иркутск, , 08:37 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 15 августа обнародовало итоги массовых проверок водителей на состояние опьянение: рейдовые мероприятия на дорогах региона проходили 12 и 13 августа. Всего сотрудниками Госавтоинспекции установлено 93 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из них двенадцать допустили правонарушение повторно, за что им грозит уголовная ответственность.

Пьянство за рулём

Полиция призывает граждан не допускать управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Подобное грубое нарушение правил дорожного движения может привести к трагическим последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 7 месяцев 2022 года на дорогах Приангарья произошло 181 дорожно-транспортное происшествие, в которых водители находились за рулем в состоянии опьянения или отказались проходить медицинское освидетельствование. В данных происшествиях 50 человек погибли и 250 получили травмы различной степени тяжести.

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