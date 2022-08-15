Пхеньян, , 08:34 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину ответную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын U.S. Department of State

По словам главы корейского государства, стратегическое и тактическое сотрудничество двух стран сегодня поднимается на новый уровень. Ким Чен Ын отметил, что военнослужащие Красной Армии «не жалели своей крови и жизни» за освобождение Кореи, и заверил, что их подвиги хранятся в памяти корейского народа.

Руководитель КНДР добавил, что сегодня поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень на общем фронте против враждебных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с Днём освобождения Кореи.