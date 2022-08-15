Ким Чен Ын направил Путину ответную телеграмму
Пхеньян, 15 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину ответную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По словам главы корейского государства, стратегическое и тактическое сотрудничество двух стран сегодня поднимается на новый уровень. Ким Чен Ын отметил, что военнослужащие Красной Армии «не жалели своей крови и жизни» за освобождение Кореи, и заверил, что их подвиги хранятся в памяти корейского народа.
Руководитель КНДР добавил, что сегодня поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень на общем фронте против враждебных сил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с Днём освобождения Кореи.