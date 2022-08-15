Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Только 19% населения Северной Кореи пользуются мобильными телефонами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на справочник-альманах «Всемирная книга фактов ЦРУ».

Мобильный телефон Pixabay.com

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 2021 год телефонами пользовались 4,9 млн человек, что составляет 19% от общего числа населения.

Сообщается, что большинство пользователей приходится на высокопоставленных чиновников и дипломатов.

Известно, что некоторые граждане КНДР, живущие в приграничных с Китаем районах, пользуются китайскими телефонами и операторами сотовой связи, однако в случае поимки, такие граждане могут быть приговорены к штрафу или тюремному заключению.

В ЦРУ отмечают, что власти Северной Кореи осуществляют жесткий контроль над коммуникациями, поскольку страна изолирует себя от международного сообщества ради своей собственной идеологии.