Иркутск, , 08:32 — REGNUM В Иркутской области в рамках уборочной кампании-2022 к уборке приступили хозяйства Усольского, Иркутского, Черемховского районов, — сообщает телеграм-канал правительства региона.

Ячмень Mike_68

Убраны зерновые культуры — ячмень и озимая рожь, ранний картофель и овощи. В двух районах — Иркутском и Черемховском идёт уборка ранних овощных культур и картофеля. По данным на 11 августа, убрано 919 га ячменя первых сроков сева, валовый сбор зерна составил 2 783 тонн.

Урожайность ячменя в хозяйствах составила 30 ц/га. Ранние овощи убраны на площади 0,3 га, собрано 2,5 тонны. Картофель убран на площади 10 га, валовый сбор составил 201,4 тонны. В регионе также продолжается заготовка кормов. Заготовлено 66,4 тыс. тонн сена или 30% к запланированным объёмам, сенажа — 165,2 тыс. тонн или 56% от запланированных объёмов. Силоса заготовлено 19,9 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, убраны зерновые культуры — ячмень и озимая рожь, ранний картофель и овощи в Иркутском и Усольском районах.

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