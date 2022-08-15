Ереван, , 08:31 — REGNUM Число погибших, найденных спасателями на месте взрыва на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване, выросло до шести человек. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Здание мэрии Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

«Погибших шесть: Анаит Мхитарян, Мисак Маргарян, Джемма Назарян и Гаяне Аветисян. Личность двоих пострадавших не установлена», — сообщили в ведомстве.

По последней информации, общее число пострадавших от взрыва составляет 61 человек. Пропавшими без вести объявлены 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на территории «Сурмалу» произошёл 14 августа. В администрации Еревана заявили, что взорвалась пиротехника на складе.

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