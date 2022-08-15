Гуаякиль, Эквадор, , 08:27 — REGNUM В эквадорском портовом городе Гуаякиль 14 августа пять человек погибли и шестнадцать получили ранения в результате взрыва, в котором власти обвинили организованную преступность, как передает агентство France-Presse.

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

Министр внутренних дел Эквадора Патрисио Каррильо заявил, что «наемники из организованных преступных группировок», давно занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, «теперь атакуют со взрывчаткой».

«Это объявление войны против государства», — добавил Каррильо в соцсети.

Восемь домов и два автомобиля разрушено в результате взрыва в Гуаякиле, втором по величине городе страны, по данным Секретариата по управлению рисками.

Эквадор, расположенный между Колумбией и Перу, двумя крупнейшими в мире производителями кокаина, охватила волна преступности, подпитываемой наркотиками.

Напряженность между конкурирующими наркобандами добралась до эквадорских тюрем, где в результате столкновений и массовых убийств с февраля 2021 года погибло не менее 400 человек.

«Либо мы будем противостоять ей (организованной преступности) вместе, либо общество заплатит еще более высокую цену», — сказал Каррильо.

В 2021 году в 18-миллионном государстве уровень убийств вырос почти в вдвое — до 14 убийств на 100 000 человек — по сравнению с показателем 2020 года.

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