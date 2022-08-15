Эквадорские власти обвинили наркобанды во взрыве домов и гибели людей
Гуаякиль, Эквадор, 15 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В эквадорском портовом городе Гуаякиль 14 августа пять человек погибли и шестнадцать получили ранения в результате взрыва, в котором власти обвинили организованную преступность, как передает агентство France-Presse.
Министр внутренних дел Эквадора Патрисио Каррильо заявил, что «наемники из организованных преступных группировок», давно занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, «теперь атакуют со взрывчаткой».
«Это объявление войны против государства», — добавил Каррильо в соцсети.
Восемь домов и два автомобиля разрушено в результате взрыва в Гуаякиле, втором по величине городе страны, по данным Секретариата по управлению рисками.
Эквадор, расположенный между Колумбией и Перу, двумя крупнейшими в мире производителями кокаина, охватила волна преступности, подпитываемой наркотиками.
Напряженность между конкурирующими наркобандами добралась до эквадорских тюрем, где в результате столкновений и массовых убийств с февраля 2021 года погибло не менее 400 человек.
«Либо мы будем противостоять ей (организованной преступности) вместе, либо общество заплатит еще более высокую цену», — сказал Каррильо.
В 2021 году в 18-миллионном государстве уровень убийств вырос почти в вдвое — до 14 убийств на 100 000 человек — по сравнению с показателем 2020 года.