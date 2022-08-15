Нижний Тагил, Свердловская область, 15 августа, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Организована доследственная проверка по факту ДТП в Нижнем Тагиле Свердловской области, в котором погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Ysia.ru Прокуратура

Сотрудники ведомства опросят родителей подростков, устроивших ДТП. Прокуратуре предстоит установить условия содержания свердловчан в семье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 15 августа в Нижнем Тагиле Свердловской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. Пять человек погибли, за жизни ещё двоих борются медики. По предварительной информации виновником ДТП стал 16-летний водитель легкового автомобиля. Он проехал на запрещающий сигнал светофора на скорости 170 км/ч.