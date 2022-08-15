Москва, , 08:26 — REGNUM Украина без помощи Вашингтона и Брюсселя не может выполнять свои обязательства перед гражданами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зарубежные инвесторы заморозили по просьбе киевского режима выплаты Украины по международным облигациям почти на $20 млрд.

«Украина — банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны. Больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит — 5 млрд. долларов. Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — отметил Володин ив своём телеграм-канале.

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