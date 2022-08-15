Москва, 15 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Украина без помощи Вашингтона и Брюсселя не может выполнять свои обязательства перед гражданами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зарубежные инвесторы заморозили по просьбе киевского режима выплаты Украины по международным облигациям почти на $20 млрд.

«Украина — банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны. Больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит — 5 млрд. долларов. Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — отметил Володин ив своём телеграм-канале.