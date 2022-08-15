Нумеа, Франция, , 08:26 — REGNUM Писательница, педагог и политик из Новой Каледонии Деве Городе скончалась в возрасте 73 лет. Об этом 15 августа сообщило Agence France-Presse (AFP), сославшись на представителей правительства Новой Каледонии.

Новая Каледония (сс) Avenue

Коллеги-политики высоко оценили работу Городе в сфере развития культуры Новой Каледонии. Как уточнили в правительстве Новой Каледонии, Городе стояла у истоков местной исполнительной власти, членом которой она была 20 лет. Кроме того, она стала одной из первых женщин, избранных в Конгресс Новой Каледонии. Городе отвечала за гражданские права, улучшение положения женщин в обществе и за культурное развитие.

По словам коллег Городе, политик и писатель скончалась после продолжительной борьбы с онкологией.

По словам коллег, писательница умерла после продолжительного онкологического заболевания.

Деве Городе родилась в 1949 году на северо-востоке Новой Каледонии в деревне Понериуан и стала первой женщиной племени Пвараирива, получившей высшее образование. Она была активным борцом за независимость Новой Каледонии от Франции и принимала участие в освободительных движениях. Городе стала самым известным деятелем культуры Меланезии, она является автором большого количества стихотворений, рассказов, афоризмов и пьес.