Иркутск, , 08:24 — REGNUM Интересный факт для тех, кто не верит в пожары от сухих гроз, обнародовали 15 августа в ГУ МЧС по Иркутской области.

Последствия сухой грозы МЧС

Накануне днем в пожарно-спасательную службу Слюдянского района поступило сообщение о пожаре в лесном массиве на территории курорта «Гора Соболиная». На момент прибытия пожарных горело дерево и сухая растительность вокруг него на площади 10 квадратных метров.

Огнеборцы при помощи ранцевых огнетушителей ликвидировали возгорание. После осмотра места пожара дознаватели МЧС России пришли к выводу, что причиной возгорания стал разряд молнии, который точно попал в сухое дерево. На фотографии видно, как деревня словно бы горит изнутри. Благодаря своевременному сообщению о пожаре удалось потушить возгорание на небольшой площади.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесном фонде Иркутской области на утро 15 августа новых возгораний не зарегистрировано.

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