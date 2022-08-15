Кызыл, , 08:24 — REGNUM В Туве 15 августа отмечают День республики, который был установлен в честь провозглашения тувинской государственности в августе 1921 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тува Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

По словам главы региона Владислава Ховалыга, республика прошла большой исторический путь и сегодня является составной частью великой России, продолжая динамично развиваться. Он назвал праздник символом единства многонационального народа Тувы и любви к родному краю.

«Мы гордимся удивительной историей нашей республики, красотой тувинской природы, самобытной культурой, выдающимися земляками, их трудолюбием и талантом! Уверен, совместными усилиями мы добьемся поставленных целей, преодолеем любые вызовы», — отметил он.