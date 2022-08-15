Мелитополь, Украина, , 08:34 — REGNUM Украинские войска постоянно обстреливают Запорожскую АЭС, поэтому вокруг станции следует объявить режим тишины. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, именно о введении такого режима нужно думать руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза, а не заявлять о демилитаризации. При этом нужно ввести не просто санкции за нарушение режима тишины, а жесточайшие санкции за обстрелы атомной станции.

«Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — сказал Рогов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал создание вокруг ЗАЭС зоны, закрытой для военных действий.

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