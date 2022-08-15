Мелитополь, 15 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Украинские войска постоянно обстреливают Запорожскую АЭС, поэтому вокруг станции следует объявить режим тишины. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По его словам, именно о введении такого режима нужно думать руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза, а не заявлять о демилитаризации. При этом нужно ввести не просто санкции за нарушение режима тишины, а жесточайшие санкции за обстрелы атомной станции.

«Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — сказал Рогов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал создание вокруг ЗАЭС зоны, закрытой для военных действий.

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