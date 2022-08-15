Уфа, , 08:33 — REGNUM Перечень категорий граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи, намерены расширить в Башкирии. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Юрист Chuiandlau.com.hk

Сообщается, что депутаты республиканского парламента намерены внести соответствующие изменения в статьи 5 и 8 закона Башкирии о бесплатной юридической помощи в регионе.

Отмечается, что проект закона направлен на защиту социально уязвимых категорий граждан. Так, в случае его принятия бесплатную юридическую помощь будут оказывать лицам предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно), беременным женщинам, а также женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, если они будут обращаться по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора (в нарушение гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации), взысканием заработной платы, восстановлением на работе, взысканием, перерасчетом, назначением пенсии по случаю потери кормильца, некоторых пособий, взысканием алиментов, оспариванием и установлением отцовства.

«У людей предпенсионного возраста могут возникать различные вопросы юридического характера, связанные в том числе с пенсионной реформой, с защитой их социально-экономических и трудовых прав. Многим требуется квалифицированная помощь юриста. То же можно сказать и про женщин, ожидающих ребенка, либо имеющих детей в возрасте до трех лет», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Спикер республиканского парламента пояснил, что в спорных ситуациях требуется обращение в суд, при этом большинству женщин в период беременности либо после родов сложно участвовать в судебном процессе, присутствовать на заседаниях в суде.

«Эту работу сможет в определенных законом случаях взять на себя профессиональный юрист. Услуги государственного юридического бюро Башкирии оплачиваются за счет бюджетных средств», — сообщил он.