Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Россия, Китай и Иран могут завербовать сотрудников спецслужб Афганистана, оставшихся в стране после смены правительства. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на доклад, озвученный в палате представителей США.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Авторы доклада отмечают, что сотрудники спецслужб являются уязвимыми для вербовки. При этом они хорошо знакомы с тем, как США проводят свои спецоперации, поэтому раскрытие информации может угрожать американским интересам.

Также в докладе отмечается, что администрация Байдена не смогла расставить приоритетов при эвакуации из Афганистана, оставив в стране сотрудников, владеющих ценной информацией.