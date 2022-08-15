Вашингтон, 15 августа, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Россия, Китай и Иран могут завербовать сотрудников спецслужб Афганистана, оставшихся в стране после смены правительства. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на доклад, озвученный в палате представителей США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход США из Афганистана

Авторы доклада отмечают, что сотрудники спецслужб являются уязвимыми для вербовки. При этом они хорошо знакомы с тем, как США проводят свои спецоперации, поэтому раскрытие информации может угрожать американским интересам.

Также в докладе отмечается, что администрация Байдена не смогла расставить приоритеты при эвакуации из Афганистана, оставив в стране сотрудников, владеющих ценной информацией.