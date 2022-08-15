Казань, 15 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. На водных объектах в Татарии с начала года зарегистрировали 95 происшествий, в которых погибли 69 человек, в том числе восемь детей. Соответствующие данные привел глава республики Рустам Минниханов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Спасательный круг. Происшествия на воде

По состоянию на 13 августа, только в последние четыре недели на водоемах погибли 35 человек. Количество трагедий на воде увеличилось по сравнению с прошлым годом в Бугульминском, Арском, Мензелинском и Тетюшском районах.

Купание в необорудованных местах стало основной причиной гибели людей.

Глава Татарии поручил активизировать профилактику среди населения на тему безопасности на водоемах и усилить работу по привлечению нарушителей к административной ответственности за купание в запрещенных местах и в состоянии опьянения.

Ранее ИА REGNUM передавало, 13 июня в реке Кутеминка Черемшанского района утонул девятилетний мальчик. Предположительно, ребенок после рыбалки решил искупаться. Никого из взрослых рядом с ним не было.

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