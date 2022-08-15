Сеул, , 08:21 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 62 078 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Масочный режим в Южной Корее Iheung.go.kr

По его данным, 396 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 21 418 036. Также за минувшие сутки в стране скончались 50 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 673 человека. Уровень смертности составил 0,12%.